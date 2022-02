Casal faz descoberta assustadora após se mudar para casa nova: “bizarro“

Imagine só se mudar para uma nova casa e descobrir que o sótão do lugar esconde segredos assustadores nunca investigados nem mesmo pela polícia?

Foi o que aconteceu com uma família que decidiu recomeçar a vida na nova residência, mas recebeu uma notícia do antigo inquilino para ‘ficarem atento ao cômodo do último andar’.

Curiosos, a jovem moradora e o namorado quiseram enfrentar o medo e averiguar o que o quarto escondia de tão surpreendente.

Gravando todas as cenas, eles entraram e visualizaram uma parede recheada de tênis, cigarros, embalagens contendo fios de cabelo e líquidos desconhecidos.

Além disso, encontraram um cabide com uma jaqueta de couro, calças jeans, vários artigos e inúmeras fotos de um jogador de futebol.

Todas as cenas foram compartilhadas no Tik Tok e, pelas imagens, é possível analisar detalhadamente o quanto a decoração era assustadora.

Veja:

Os familiares decidiram levar o caso à polícia, mas, para a insatisfação deles, não foram muito bem recebidos.

Os agentes informaram que o proprietário da casa estava ciente sobre os artigos e, caso achassem algum pedaço de corpo, a investigação seria iniciada.

Todavia, sugeriram que jogassem fora ou simplesmente deixassem a decoração bizarra no mesmo lugar.

“Acho que um de nós vai ter o trabalho de pegar tudo e jogar fora para ter certeza de que acabou”, disse o namorado da moradora no vídeo.