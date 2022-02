Larissa revela que já rolou racismo no BBB 22 e deixa brothers aflitos

Larissa tem se destacado logo na primeira hora que entrou na Casa de Vidro com Gustavo no Big Brother Brasil 22 (Globo). É ela quem tem dado mais dicas aos participantes sobre como o público tem visto o reality e também sobre algumas polêmicas que estão rolando.

Dentre elas, o caso de um suposto racismo. Semanas atrás, internautas apontaram racismo em uma conversa entre Maria, Laís, Bárbara e Eslovênia sobre Natália. No trecho, a médica Laís e a ex-miss Eslovênia surgem fazendo o que foi apontado nas redes sociais como uma imitação de macaco.

As quatro sisters conversavam no banheiro, e então Eslovênia afirmou que iria votar em Natália. Logo, elas perceberam que a manicure também estava no local e então começaram a rir da situação. “Dá para ouvir tudo aqui nessas paredes”, diz Maria.

Na Casa de Vidro, Larissa apontou que isso repercutiu fora da casa, mas ainda não havia falado em nomes. “Cuidado nas coisas que vocês falam e imitam, pode gerar como racismo. Houve uma conversa em grupo que as pessoas acharam que foi racista”, disse ela.

Na sequência, muita gente quis saber o que aconteceu, mas ela não disse nada. Larissa conversava a todo instante com seu parceiro Gustavo, e eles decidiram falar sobre o tema só depois que entrarem na casa.

Além disso, ela também pediu que aconteça mais ações na casa e que as pessoas se joguem mais. “Está na hora de agir, minha gente. Bora botar essa casa para ferver. Aqui não é retiro espiritual, não”, aconselhou Larissa.

Larissa também falou que tem algumas plantas na casa. Ao ser questionada, ela não quis dizer ainda nomes. Ela também revelou que há uma pessoa muito forte lá fora e que é do grupo Pipoca.

Já para Paulo André e Jade, deu o conselho para que se beijem logo. “Paulo André está muito sexy lá fora e até a Anitta está de olho nele”, destacou.

Arthur ficou preocupado com os vídeos que Maíra Cardi tem feito o detonando sobre ele comer pão. “Você está bem querido lá fora”, destacou Larissa, para felicidade do brother.