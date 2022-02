Reação de jovem após término de relacionamento é chocante: “chama a polícia”

Um vídeo chocante viralizou nas redes sociais após um rapaz filmar a ex-namorada destruindo completamente a casa em que eles moravam.

O caso aconteceu nos Estados Unidos e foi divulgado pela irmã da vítima, que ficou indignada com a postura da ex-cunhada.

Pelas cenas é possível ver ela quebrando todas as janelas da residência, inclusive uma porta de vidro inteira, enquanto estava descalça.

No momento em que os estilhaços caem nos pés da jovem, ela ainda ironiza a cena com um sorriso no rosto: “oh, isso foi tão belo”.

Não satisfeita, em outro momento ela olha para o ex que a gravava e diz “eu amo você. Por que nós não falamos sobre todos os bons momentos que tivemos como costumávamos fazer?”.

Monitores, computadores, teclados, colchões e papéis de parede. Nada escapou da garota violenta, que persistiu na destruição por bastante tempo.

‘Chama a polícia’

A vítima contou que chegou acionar a polícia local por seis vezes, mas que não foi atendido a tempo de evitar mais danos.

Depois de todo estrago, as autoridades chegaram ao local, no entanto, foram recebidos com bastante estresse pelo rapaz – devido a demora do atendimento.

Com isso, ambos foram encaminhados à delegacia para se apresentarem. Ele só não imaginava que ela seria liberada por também ser ‘residente’ da casa, apesar do término.

Ou seja, ela poderia destruir os objetos por ser, teoricamente, dona do local, tanto quanto ele.

Insatisfeita

Achando insuficiente todos os danos causados, a moça retornou à residência, mas desta vez levou um ‘pé-de-cabra’.

A agressora queimou a certidão de nascimento do ex, juntamente de outros documentos e cartões, arrombou uma porta, alagou o porão da casa – deixando mais de 7 cm de água em todo o cômodo – e o pior: quebrou o carro do garoto.

Os armários da cozinha, as TVs e o forno também não escaparam da violência e foram todos destruídos.

Inconsolado

O rapaz recém-terminado ficou muito abalado emocionalmente com a situação e, para consolá-lo, a irmã decidiu criar uma vaquinha online para recuperar os bens.

“Ele é uma das pessoas mais abnegadas e trabalhadoras do mundo. O tipo de pessoa que sempre colocaria os outros à sua frente e não esperaria nada em troca”, disse a familiar, em defesa do irmão.