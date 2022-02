Adolescente tropeça no próprio chinelo e morre atropelado tentando atravessar BR-153

Foi identificado como Gabriel Bernardo de Sousa, de 17 anos, um adolescente que morreu na noite desta sexta-feira (11) depois de um atropelamento no km 495 da BR-153, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o rapaz estava com dois amigos e pretendia atravessar a pista fora da passarela, que estava a apenas 200m.

Mesmo percebendo que um veículo de grande porte estava se aproximando, Gabriel teria iniciado a travessia e pedido que os amigos esperassem.

Foi no meio da pista que a situação se complicou. O adolescente teria se desequilibrado no próprio chinelo e caído no meio da rodovia, sendo atingido por um caminhão.

A equipe de resgate da Triunfo Concebra, que é concessionária da via, foi acionada e constatou a morte do garoto.

O caminhoneiro permaneceu durante todo o tempo no local e os policiais conseguiram constatar que ele não estava bêbado e nem acima da velocidade permitida.

A DICT afirmou que vai instaurar um inquérito para apurar os fatos.