O Banco Central (BC) anunciou um novo site para quem deseja consultar se tem direito a receber dinheiro esquecido no banco.

O Sistema de Valores a Receber (SVR) estará disponível a partir do dia 14 de fevereiro. A previsão é que neste primeiro momento seja devolvido cerca de R$ 3,9 bilhões a pessoas físicas e jurídicas.

O BC havia lançado em janeiro a consulta pelo Registrato, serviço também utilizado para a consulta de informações financeiras.

Nele é possível ver dados como empréstimos e financiamentos contratados, cheques devolvidos e lista de chaves Pix cadastradas.

Entretanto, por conta do alto número de acessos simultâneos, o site ficou fora do ar.

Liberado cadastro para receber dinheiro esquecido no banco; aprenda a fazer

Para se cadastrar no novo site do Banco Central, é necessário possuir login na plataforma gov.br, entretanto para garantir a segurança no acesso é necessário ter nível de segurança prata ou ouro.

Existem três níveis de segurança dentro da plataforma: bronze, prata e ouro. Todavia, apenas os dois últimos permitem o acesso a serviços públicos de maior segurança.

Para ter acesso ao nível prata, o usuário precisa validar os dados em um internet banking credenciado ou cadastro de biometria facial para conferência de foto nas bases da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No entanto, para o nível ouro, é necessário mais algumas verificações por parte da plataforma. É exigida a validação pelo aplicativo gov.br para a conferência de foto nas bases da Justiça Eleitoral.

Outra forma de possuir o patamar mais alto, é possuir certificado digital compatível com ICP-Brasil, que funciona como um documento de identidade virtual e permite assinatura digital de documentos.

Após se registrar no nível prata ou ouro, é necessário acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br e usar o CPF ou CNPJ para realizar a consulta.

Caso haja dinheiro a receber você será informado de uma nova data para solicitar o dinheiro disponível, a partir de 07 de março.

No entanto, se o sistema não for acessada na data correta, um novo agendamento deverá ser realizado.

