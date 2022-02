Idosa morre em grave acidente na Avenida Perimetral Norte em Goiânia

Um acidente ocorrido na Avenida Perimetral Norte, na noite do último sábado (12), deixou uma pessoa morta e duas feridas.

De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o condutor do veículo transportava a esposa e a tia, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle e se chocou com uma árvore.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e inconsciente, o condutor foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

A esposa também sofreu lesões corporais graves, mas não foi divulgado para onde ela foi levada. A tia, uma idosa de 76 anos, teve o óbito constatado no local.

Segundo apurado junto a familiares, os ocupantes do veículo retornavam para Senador Canedo, cidade onde residem.

Por ter sido socorrido em estado inconsciente, o homem não foi submetido ao bafômetro. O acidente será investigado pela Delegação Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

Relembre outro caso com vítima fatal na Perimetral Norte

No dia 20 de janeiro, um jovem de 19 anos morreu após perder o controle da moto que conduzia e se chocar contra o meio-fio.

De acordo com informações, ele estava cumprindo o primeiro dia de trabalho quando ocorreu o acidente. Ele chegou a ser socorrido e levado para o HUGOL, mas não resistiu aos ferimentos.