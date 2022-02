Programa Bombeiros Mirins está com inscrições abertas para todo o estado

Estão abertas as inscrições para o Projeto Bombeiro Mirim. No total são 1.085 vagas para crianças de 08 a 10 anos em todo o estado.

Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de fevereiro nas unidades da corporação ou pelo site oficial do Corpo de Bombeiros.

Metade das vagas serão destinadas a integrantes de famílias com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, enquanto as demais serão para ampla concorrência.

O sorteio será realizado no dia 25 de fevereiro, às 14h15. Entretanto, é necessário que os responsáveis estejam presente na unidade da corporação com 30 min de antecedência para confirmar a presença.

Para participar, os pequenos devem preencher alguns pré-requisitos estabelecidos pelo programa, dentre eles: residir no município em que a inscrição for realizada, ser nascido entre os dias 23/02/2011 e 22/02/2014, estar apto fisicamente para participar das atividades, tendo que comprovar por atestado médico, estar matriculado em alguma instituição de ensino e não ter participado do programa em anos anteriores.