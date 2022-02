Recém-nascida abandonada em saco plástico é resgatada por Corpo de Bombeiros

Após uma ligação anônima, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste sábado (12) para atender uma ocorrência em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

Uma bebê foi abandonada dentro de um saco plástico, no bairro Parque Estrela D’Alva. Ela estava em um terreno baldio, próxima de uma cisterna.

Ao chegar no local, os militares prestaram os primeiros socorros para verificar o estado em que se encontrava a recém-nascida.

Eles constaram que ela apresentava um quadro estável, com sinais vitais sem alterações e sem lesões aparentes.

Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto para receber maiores cuidados.