“Para ter algumas horas de alegria, eu preciso tomar remédio”, diz jovem após acidente em parque de Caldas Novas

Rhanielly Garces viralizou nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações após publicar vídeos contando sobre o processo de recuperação dos movimentos do corpo, após um acidente ocorrido em uma atração de um parque aquático em Caldas Novas, no ano de 2015.

Contudo, fora das mídias digitais, ela enfrenta uma dura realidade no cotidiano. Ao Portal 6, a jovem de 25 anos desabafou sobre o momento complicado que vive.

“Para ter algumas horas de alegria, eu preciso tomar remédio, esqueço que tenho dor e saio na rua, tiro uma foto bonita. Mas meu Instagram é uma farsa”.

Rhanielly contou que passou por um longo processo de recuperação nos últimos sete anos. Após fazer cirurgias e sessões de fisioterapia, ela chegou até a recuperar a movimentação nos quatro membros e conseguia caminhar com uma bengala.

Contudo, em 2018, a estabilidade que ela havia encontrado começou a desmoronar. Apesar de toda a melhora que vinha apresentando, a jovem voltou a perder os movimentos.

Ela foi internada e quando fizeram os exames, descobriram que ela estava com estenose cervical, uma doença que comprime o canal espinhal e que se desenvolve em pessoas que tiveram lesões medulares.

“Eu precisei fazer uma nova cirurgia, mas houveram complicações. Eu fiquei sete dias internada na UTI, e quando tive alta, estava tetraplégica de novo”, relembrou.

Desde então, ela teve que recomeçar do zero o processo de reabilitação. “Atualmente está caminhando de volta pra independência, mas hoje está pior do que estava antes”, salientou a jovem.

Ao comentar sobre o parque aquático, ela disse que o desdobramento não foi da forma como imaginava.

“Depois de nove dias, eles me jogaram no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo (Crer) e nunca mais tive nenhum auxílio”.

Rhanielly conta que teve muitas dificuldades para se manter na unidade de saúde, visto que não havia condições financeiras para se transportar até o local.

“Os remédios que eu preciso também são muito caros. Eu acabo pedindo ajuda para a minha madrinha, a minha tia. Mas do parque, nunca recebi nada”, pontuou.

Veja a seguir os vídeos onde Ranielly conta sobre o acidente e o processo de recuperação.