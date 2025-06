Imóveis compactos e mais baratos atraem jovens solteiros e casais sem filhos em Goiânia

Quantidade de apartamentos de um quarto lançados na capital mais do que dobrou em dois anos

Gabriella Pinheiro - 23 de junho de 2025

Apartamentos compactos ganham força, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Na hora de escolher um imóvel, a demanda por um modelo compacto de alto padrão com um quarto têm registrado uma crescente procura em Goiânia, principalmente no que se refere a grupos de jovens solteiros e casais sem filhos.

Conforme dados encomendados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado de Goiás (Ademi-GO) à consultoria Brain Inteligência Estratégica, de 2022 até 2024, a quantidade de apartamentos de um quarto lançados na capital mais do que dobrou — sendo um aumento de 164% no período.

De acordo com o coordenador comercial da SIM Incorporadora, empresa especializada na construção de condomínios verticais de alto e médio padrão, Guildo Santos, quando presentes nos projetos, as unidades com apenas um dormitório são as que mais vendem rapidamente.

“A gente percebe realmente uma velocidade maior de comercialização dessas unidades de um quarto, não só pelo valor, já que costumam ser as mais baratas, mas também porque há uma demanda contínua e crescente por imóveis dessa tipologia. Para se ter uma ideia, o Noah Sim Home, um dos nossos mais recentes lançamentos no Setor Bueno, em Goiânia, teve praticamente 100% das suas 35 unidades de um quarto vendidas só na semana de lançamento do empreendimento”, revela o coordenador.

A mesma velocidade nas vendas de unidades de apenas um quarto foi registrada em outros empreendimentos já entregues pela incorporadora como o 140 Wellness Marista, no Setor Marista, e o Cult Oxford, no Setor Leste Universitário.

“São empreendimentos residenciais compactos, com unidades de um ou dois dormitórios, voltados justamente para famílias menores ou pessoas que buscam espaços compactos, mas sem abrir mão do alto padrão construtivo e de uma localização nobre. Em ambos os projetos, as unidades de um quarto foram as primeiras a serem comercializadas, já na semana de lançamento”, explica.

Para o coordenador comercial, a demanda por imóveis desse tipo sempre irá existir não só pela tendência de agrupamentos familiares menores, mas também para atender à demanda de moradia conforme a fase da vida da pessoa.

“A nossa vida, ao longo dos anos, passa por muitas mudanças. Quando jovem ou estudante, você busca mais liberdade, mais comodidade e menos espaço; então, a sua demanda por moradia é uma. Mas as relações, hoje em dia, também são muito dinâmicas. Então, um casal com ou sem filhos que se vê, por exemplo, numa situação de separação, percebe que terá outra necessidade de moradia”, finaliza.

