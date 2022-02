Veja quais regiões serão mais afetadas pelas chuvas no início desta semana em Goiás

A intensidade será um pouco menor, mas as chuvas não vão dar trégua em todo o estado no início da segunda quinzena de fevereiro. A previsão é do Centro de Informações de Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Entretanto, as regiões Norte, Oeste e Central são as que continuam encabeçando o maior volume de precipitações. Nelas, a combinação calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade e terá como conseqüências chuvas isoladas, porém mais intensas.

Estão previstos para terça-feira (15), 25 mm na região Norte e 20 mm para as regiões Oeste e Central. Entre as cidades, as que irão receber maior carga de chuva será Luziânia, entorno do Distrito Federal, além da capital. Serão 15 mm em cada uma.

Na sequência, ficam Rubiataba e Flores do Rio, com 12mm. Seguida por, Porangatu, Catalão e Anápolis – com 10 mm.

Já as temperaturas continuam batendo entre 29º C e 31ºC – na maioria dos municípios. A mínima, gira em torno de 19º C e 21º C.