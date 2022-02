‘Não podemos crucificar o Carnaval se toda noite os barzinhos estão lotados’, afirma Roberto sobre feriado em Anápolis

A abolição de máscaras em locais abertos e mudanças na rede municipal de Saúde não foram os únicos temas abordados por Roberto Naves (PP) em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (15). Na ocasião, o prefeito também falou sobre algo que já vinha deixado muita gente curiosa: como será o Carnaval?

Ao ser questionado, em duas ocasiões, como o município se comportaria em relação ao feriado, ele afirmou que tantos as festas religiosas quanto os shows programados poderão ocorrer normalmente, dentro do decreto atual que já estipula medidas de prevenção e quantidade delimitada de pessoas.

“Agora que estamos em queda e, teoricamente, com a pandemia controlada, não tem porque editar um decreto mais restritivo. Vamos passar pelo período de Carnaval e, se Deus quiser, daqui a 30 a 60 dias, rever o decreto para que se torne cada vez mais flexível. Estamos aguardando que essa pandemia se transforme em endemia para que a gente possa levar a vida normal”, afirmou.

“A gente espera que os anapolinos possam agir como agiram até hoje, com muito bom senso e com muita responsabilidade. O que não podemos é crucificar o Carnaval e eventos religiosos sendo que toda noite os barzinhos estão lotados e as pessoas tendo uma vida normal”, acrescentou.

Para finalizar a fala sobre o feriado, o prefeito também garantiu que a segunda-feira, 28 de fevereiro, que antecede o dia propriamente dito do Carnaval, marcado em 2022 para 1º de março, será de ponto facultativo. Assista: