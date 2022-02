Postos de Goiás poderão ser obrigados a usar mangueira transparente nas bombas de combustível

Foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) um projeto de lei que buscar obrigar os postos de Goiás a usar mangueira transparente nas bombas de combustível.

Proposto pelo deputado Delegado Humberto Teófilo (sem partido), a matéria já está em tramitação. Após receber emendas no plenário, a proposição retornou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

Sob relatoria do deputado Talles Barreto (PSDB), Humberto Teófilo alega que o objetivo da propositura é evitar que o consumidor seja lesado na hora de abastecer.

“Essa proposta tem por objetivo colocar à disposição do consumidor mais um instrumento de fiscalização que possa inibir abusos”, afirmou.

Além disso, de acordo com o parlamentar a medida busca dar mais transparência no processo de transferência do combustível da bomba para o tanque do carro.