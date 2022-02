A visão é um dos sentidos humano mais poderosos. Isso porque, com precisão, ela nos permite ver as cores, a natureza, astros e até um pouco embaixo d’água. É tudo magnífico, parece até coisa de outro mundo. Bom, tudo isso funciona graças aos nossos olhos conseguem captar as imagens. Foi pensando nisso tudo que hoje o Portal 6 selecionou algumas curiosidades sobre os olhos. Você vai se amarrar!

6 curiosidades sobre os olhos que todo mundo deveria saber:

1. Algumas cores de olhos possuem tendência a catarata

Para quem não sabe, a catarata é uma condição em que a visão vai ficando opaca com o passar do tempo. Bom, a curiosidade nisso é que, segundo estudos, pessoas com olhos castanhos ou escuros possuem mais chances de desenvolver esse problema. Para termos uma ideia, há um aumento na incidência de certas cataratas em indivíduos com olhos escuros em um percentual de 2,5 vezes.

2. Lágrimas são diferentes

Todo mundo sabe que as lágrimas são respostas do nosso corpo, seja das emoções, seja de um por um cisquinho. Porém, o que pouca gente sabe é que nosso organismo é mais inteligente do que pensamos. Isso porque, para cada reação um tipo e intensidade de lágrima é produzida.

3. O olho é mais rápido que qualquer câmera comum no mundo todo

Sim, é isso mesmo que você entendeu! Em suma, o ser humano ainda não foi capaz de inventar uma tecnologia que supere a velocidade do olho humano. Que, por sua vez, consegue, em fração de milésimos de segundos, captar imagens.

4. Não enxergamos bem de primeira

Sabia que quando nascemos, nossa visão não é igual a de um adulto? Basicamente, só depois dos 7 anos de idade, nosso olho termina sua formação. Assim, até essa fase, nossa visão não é perfeita.

5. Nossos olhos criam pontos cegos

Já reparou que quando focamos em algo, parece que ignoramos tudo à nossa volta? Ou melhor, já reparou como nossos olhos ignoram nosso próprio nariz? Basicamente, mais uma vez nosso organismo funciona com maestria. quem faz isso são os nossos nervos ópticos. Portanto, eles permitem a visão e comunicação entre o olho e o cérebro. Ademais, são capazes de criar esses pontos cegos.

6. Umidificação

Por fim, nosso globo ocular sabe a necessidade de manter o local úmido. Isso porque, é uma região muito sensível. Por isso, os cílios trabalham bastante para manter o globo ocular umedecido. Aproximadamente, você pisca cerca de 15 mil vezes por dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!