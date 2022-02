Avó e neta são mortas dentro de casa e principal suspeito morre em confronto com a polícia

O principal suspeito de ter matado avó e neta em Jataí, região Sudoeste do estado, foi morto em um confronto com a Polícia Militar (PM) na manhã desta quarta-feira (16), no município de Doverlândia – localizado a 137 km do local do duplo homicídio.

O homem, de 48 anos, era irmão de criação da idosa e estaria passando uma temporada na casa dela após o fim de um relacionamento.

O crime teria acontecido no último sábado (12), mas os corpos das duas só foram encontrados, já em estado de decomposição, na terça-feira (15).

O Portal 6 apurou elas foram encontradas depois que um filho, que é policial, tendo sentido falta da mãe, se deslocou até a residência. Depois de chamar pela senhora e não ouvir nenhuma resposta nem perceber movimentação na casa, decidiu arrombar a porta dos fundos.

Foi quando se deparou com a genitora, Maria Rosária Nogueira Soares, de 60 anos, caída na cozinha. Em um outro cômodo, estava o corpo de Isabela Ribeiro de Moraes, de 09 anos.

Ambas, apresentavam sinais de golpes de arma branca, mas apenas o resultado de uma perícia é que deverá confirmar que tipo de objeto foi utilizado para machucá-las.