Família de goiana diagnosticada com câncer terminal no Japão vive expectativa para trazê-la de volta

A família e amigos de Naiara Fernandes Meireles Yosimura, de 35 anos, vivem a expectativa para trazê-la de volta do Japão e buscar um novo tratamento oncológico para ela.

A goiana está com um câncer avançado e escutou dos médicos japoneses que não havia mais possibilidade de tratamento. Como última esperança, o desejo dela foi de retornar ao país de origem.

“Meu câncer começou no seio, eu operei e tudo. Mas quando eu descobri, ele já estava avançado. Todos os ossos estão comprometidos e eu tenho pouco tempo para conseguir ir embora”, contou ela, em vídeo publicado nas redes sociais.

Contudo, os custos para embarcar eram muito altos, visto que ela possui uma fratura na coluna e não consegue ficar mais de 15 minutos sentada, precisando de um assento executivo para embarcar no avião e voltar para a família.

Ao Portal 6, o tio dela, João Batista, afirmou: “A passagem dela é de R$ 26 mil e para o marido e filho, R$ 7 mil cada passagem”.

Para ajudá-la, Márcia Rocha, amiga de Naiara, se juntou com outros membros da família da goiana e iniciou uma campanha nas redes sociais na última quarta-feira (15).

“Ela mandou uma mensagem se despedindo, agradecendo por tudo e nós ficamos desesperadas. Então nos reunimos e começamos a movimentar pra ela vir o mais rápido possível” contou à reportagem.

Porém, em menos de 24h de campanha, um doador já se propôs a ajudar a resolver a situação e custear o retorno da goiana.

“Esperamos só a confirmação da compra das passagens, ainda não aconteceu, mas estamos esperançosas. Fizemos tudo na base da fé, e graças a Deus começou a dar certo”, disse Márcia.

A expectativa dela é de que Naiara seja recepcionada no aeroporto de Goiânia, com o marido e filho, ainda na semana que vem, após resolver as questões de documentação.

A amiga ainda revelou que vão tentar verificar com médicos locais as condições de saúde da goiana e possuem expectativas positivas com a possibilidade de um novo tratamento no Brasil.

Naiara havia se mudado para o Japão há cinco anos, para tentar uma vida melhor com o esposo e o filho deles.

Contudo, no país asiático ela descobriu que estava com o tumor e passou os dois últimos anos enfrentando a doença, antes de receber o diagnóstico terminal.