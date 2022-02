Gesto simples pode ajudar muitos idosos e pessoas com deficiência em Anápolis

A Delegacia Especializada em Atendimento ao Idoso (DEAI) de Anápolis, juntamente com a Delegacia Especializada no Atendimento à Pessoa com Deficiência (DPCD) lançou a campanha “Doe Rodas, Doe Liberdade”.

Com o objetivo de arrecadar cadeiras de rodas, de banho, andadores e camas que estão parados, mas que pode ainda tem grande utilidade para aqueles que precisam.

Ao Portal 6, o delegado Manoel Vanderic, titular das especializadas, contou mais detalhes sobre a campanha que pode impactar a vida de diversas pessoas no município.

“Há um tempo a gente faz isso e vez ou outra precisamos ressaltar publicamente. Nós fazemos visitas as casas e encontramos muitos idosos com escarra, deficiente, inválido e que não tem condição de comprar”, disse.

De acordo com ele, a iniciativa teve início quando pessoas começaram a procurar a delegacia para entregarem roupas de parentes que faleciam.

“Aconteceram alguns casos espontâneos dessas pessoas procurarem a delegacia ciente deste trabalho social para entregarem primeiramente roupas de um idoso que falecia, pois a gente faz a intermediação para abrigos e para as pessoas em casa”, contou.

Entretanto, em algumas oportunidades, além das peças de vestuário, esporadicamente chegavam doações destes itens que promovem qualidade de vida para os idosos e deficientes.

“Vez ou outra chegavam essas doações de cama hospitalar, andador, cadeira de rodas, de banho e a gente vê que a demanda é muito grande. Sempre que chega algo, já tem uma fluidez, um destino quase que imediato”, disse

Segundo o delegado, a iniciativa também busca desburocratizar o processo de Assistência Social em Anápolis. Manoel Vanderic pontua que quando há a liberação do item por parte do poder público, quem necessita pode não estar mais vivo.

“Para desburocratizar o processo e não ter que acionar o Serviço Social do município para abrir um protocolo, entrar com ação contra o poder público. Não vai dar tempo, esse idoso não dá tempo de aguardar o aparato estatal, ele precisa deste objeto imediatamente, porque se não ele não vai usufruir, por isso nós fazemos essa campanha para viabilizar”, disse.

As doações devem ser entregues no seguinte endereço: Rua 07, Bairro JK Nova Capital.