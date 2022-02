Inscrições abertas para aulas gratuitas de futebol, natação, xadrez, vôlei, judô e muito mais no Sesc Goiás

O Sesc Goiás está com as inscrições abertas às crianças e adolescentes que desejarem praticar esportes gratuitamente até o dia 22 de fevereiro.

O projeto Ser Esportista oferecerá aulas de futebol (soceity e futsal), natação, xadrez, vôlei, judô, atividade psicomotora e lúdica para crianças e ginástica rítmica.

As vagas limitadas serão destinadas às crianças e adolescentes dependentes de familiares que trabalham com o comércio de bens, serviços e turismo (com cartão Sesc atualizado), estudantes e egressos de escolas da rede pública de ensino básico.

Ademais, todos os interessados devem possuir a renda bruta familiar que não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

Para se inscrever, é necessário acessar o site da instituição meusesc.sescgo.com.br

Já o edital, que oferece todas as informações necessárias, está disponível aqui.