Para conhecer Virgínia Fonseca em festa do pijama, goiana fez grande aventura: ‘ela até me deu R$ 500’

Com mais de 33 milhões de seguidores no Instagram, Virgínia Fonseca, 22 anos, é uma renomada influenciadora digital, que inspira diversos fãs pelo Brasil. Mas o que nem todos conhecem é a história de uma seguidora persistente da jovem, daqui de Goiânia, que fez uma verdadeira aventura para conhecê-la em uma festa do pijama.

Karen Kristina, 29 anos, é formada em Direito e desde 2020 vem se consolidando como influencer de moda e lifestyle nas redes sociais, com uma base de seguidores na capital goiana e região metropolitana.

Ela contou ao Portal 6 que uma das grandes inspirações profissionais dela é justamente a celebridade das redes sociais.

Portanto, sabendo que Virgínia faria uma festa do pijama, na cidade de São Paulo (SP), para comemorar os 30 milhões de seguidores, ainda em dezembro de 2021, ela acabou bolando um plano para encontrá-la.

“Eu estava até desanimada, mas um dia, enquanto eu conversava com duas seguidoras, elas perguntaram se eu iria fazer algo, se eu queria ir. Então me deu um momento de iluminação e decidi ir. No mesmo dia, eu aluguei uma kitnet por aplicativo, bem perto do local”, relembrou.

Isso era no domingo, 19 de dezembro, e a festa era na terça-feira (21). No dia seguinte, ela organizou os detalhes, comprou um pijama, a passagem e foi para o estado paulista.

“Quando chegou o dia, enquanto eu estava me arrumando, só vi por alto uma mensagem falando ‘corre que a Virgínia está no evento’. E fui correndo. Não sei como não fui atropelada, mas cheguei em dois minutos”, revelou.

Karen afirma ter conversado com a influencer ainda na porta do local, junto com outras duas meninas, mas ainda não havia conseguido entrar na festa. Contudo, tudo mudou ao encontrar uma espécie de ‘sócio’ do espaço onde seria a festa.

“A gente pediu para ele lembrar da gente caso a Virgínia chamasse algum fã e ele disse que ia ver o que faria. Um tempo depois, ela ligou para ele perguntando se a gente estava lá e deixou que entrássemos. Eu gritei, fiquei muito animada”.

Após o reencontro com a diva das redes sociais, já dentro do evento, Karen Kristina viveu um sonho. “Ela é muito humilde, maravilhosa. Ela até deu R$ 500 para nós comprarmos um pijama.”

“Eu fui super bem tratada, eu não fui tratada como fã, mas como uma das convidadas”, destacou.

Karen também afirmou ter encontrado com muitas outras celebridades, como os influenciadores Jaques Vanier e Bianca Andrade, além da cantora Pocah.

Aspiração

Além de admirar a influenciadora, Karen Kristina aponta que uma das metas de carreira dela é ser agenciada pela empresa de Virgínia.

Até outdoor na frente do escritório da companhia a goiana já fez, para chamar a atenção. O que deu certo no final, já que a influencer compartilhou a imagem nas redes sociais.