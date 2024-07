Djonga será principal atração em festival de hip hop que acontecerá em Goiânia

Evento também terá batalha de rima com premiação para participar da final no Rap Game em Belo Horizonte

Maria Luiza Valeriano - 21 de julho de 2024

O dia 26 será de entrada gratuita, enquanto ingressos para o dia 27 já estão à venda (Foto: Reprodução/Adriano Vizoni/Folhapress)

O Rap Game, um dos maiores festivais de cultura urbana do Brasil, promete agitar Goiânia na próxima semana. Com convidados renomados da cena nacional, como Djonga e Tz da Coronel, assim como artistas locais, o evento ocorrerá nos dias 26 e 27 de julho.

Em parceria com o OFF Festival, o Rap Game será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O objetivo é celebrar a arte urbana por meio dos principais elementos do Hip-Hop: DJ, MC, B-Boy e grafite. Aliado a isso, o espaço promoverá a prática do skate.

Na sexta-feira (26), com início às 13h e entrada gratuita, o público poderá conferir apresentações musicais, batalhas de rima e competições de breaking – momento de exaltação do talento local.

A batalha de rima será o destaque do dia, cujo prêmio é uma vaga para disputar na final do Rap Game em Belo Horizonte (MG), no dia 10 de agosto, com todas as despesas pagas.

O sábado (27) será dia de receber artistas nacionais, com shows de Djonga, Tz da Coronel, Tribo da Periferia e Sidoka. Além destes, o palco terá a presença de artistas locais, como 7meia2 e Luiz Garcia. Ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital, a partir de R$ 80.

O festival também terá o Plantão de Acolhimento para promover o bem-estar e apoiar a saúde mental dos presentes.