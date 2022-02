Trabalhadores podem ter até R$ 2.950 para receber da Caixa; veja se você tem direito

O saque-aniversário é um benefício anual pago pelo Governo Federal aos trabalhadores. Em alguns casos os trabalhadores podem ter até R$ 2.950 para receber da Caixa.

É necessário aderir ao benefício para ter direito ao valor. Para realizar a adesão, é preciso ativar a opção no aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou no site da Caixa Econômica Federal (CEF)

Apesar de poder ser realizado de maneira online, também existe o modo off-line indo a qualquer agência da CEF.

Entretanto é necessário ficar atento. Para receber o benefício ainda neste ano, o trabalhador deve aderir até o último dia do mês de aniversário. Caso isso não seja feito, o recebimento só ocorrerá a partir do próximo ano.

Para saber qual valor tem direito a receber, o trabalhador deve ter ciência de quanto possui no FGTS.

Caso a conta tenha até R$ 500, será autorizado o saque de 50% do valor. Ao passo em que o valor na conta aumenta, o percentual de saque vai caindo.

Ainda existe uma parcela adicional de valor fixo de acordo com o valor total.

Até 500,00 50,0% Parcela adicional De 500,01 – 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 – 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 – 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 – 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 – 20.000,00 10,0% 1.900,00 + de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Fonte: Caixa Econômica Federal

Confira o calendário de pagamentos do saque-aniversário e a data final para realizar o saque na conta:

Janeiro – 03/jan – 31/mar

Fevereiro – 01/fev – 29/abr

Março – 02/mar – 31/mai

Abril – 01/abr – 30/jun

Maio – 02/mai – 29/jul

Junho – 01/jun – 31/ago

Julho – 01/jul – 30/set

Agosto – 01/ago – 31/out

Setembro – 01/set – 30/nov

Outubro – 03/out – 30/dez

Novembro – 01/nov – 31/jan/2023

Dezembro – 01/dez – 28/fev/2023

