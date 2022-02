Anápolis ganha um novo colégio depois de 20 anos e esta é uma conquista de todos nós

Minha trajetória política desde bem antes da conquista de um mandato e até a chegada na Assembleia Legislativa, passando pela atuação na Câmara Municipal de Anápolis, sempre foi marcada pelo diálogo e pela busca de apoios. Mesmo a melhor ideia e o mais abrangente projeto pode não se materializar, caso não haja o apoio de líderes, da população e de todos os beneficiados.

Por isto, nesta quarta-feira em que concluímos a realização de um sonho, ressalto o poder da união de todos os anapolinos e anapolinas em torno de um projeto que acalentamos. A inauguração do novo Colégio Estadual Salvador Santos, no Calixtolândia, nasceu da nossa atuação em alinhamento com a pauta da Educação, uma bandeira da qual acreditamos ser fundamental para a transformação da sociedade. Mas a partir daí, foi preponderante a atuação da Secretária de Educação, Fátima Gavioli, do Prefeito Roberto Naves, do governador Ronaldo Caiado e, de forma imprescindível, do apoio do cidadão anapolino ao nosso mandato, através da confiança em nosso trabalho de articulação e diálogo.

O novo prédio, que terá capacidade de atender a até mil alunos, teve um custo R$ 1,8 milhão oriundos do Governo de Goiás, que reconheceu a importância deste benefício para nossa cidade. Mas, bem maior que os valores financeiros, cabe destacar que a unidade será uma referência de ensino e de esperança para uma vida melhor. A formação educacional em um ambiente propício ao Conhecimento cria bases lógicas para o desenvolvimento de uma carreira, para uma nova profissão e para a geração de mais qualidade de vida.

Mais que cumprir uma promessa feita em nossa campanha, temos no Colégio Salvador Santos, que é o primeiro colégio estadual entregue em 20 anos, um modelo de atuação política que também nos permitiu outra conquista: a construção do Colégio Estadual General Curado, no Munir Calixto, que está em fase de retomada da licitação. Em breve entregaremos também mais este novo colégio para os anapolinos.

Dividimos com toda a população as conquistas de outras importantes obras na Educação, incluindo reformas, ampliações e modernizações de diversas outras unidades de ensino. Queremos seguir adiante ao lado do Governador Ronaldo Caiado estabelecendo parcerias que materializem discursos, gerem resultados e benefícios para a nossa Anápolis.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

