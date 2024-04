Pré-candidatos a prefeito de Anápolis agem com cautela na escolha de nome para vice

Expectativa é que a definição dos nomes para compor as chapas se consolide a partir de maio, à medida que as negociações avançam e as alianças se firmam

Pedro Hara - 24 de abril de 2024

Antônio Gomide, Eerizânia e Márcio Corrêa, pré-candidatos a prefeito de Anápolis. (Fotos: Reprodução)

A preocupação em selecionar cuidadosamente o parceiro de chapa tem sido uma pauta unânime entre os pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis.

Especialistas consultados pela Rápidas ressaltam que equilibrar a complementaridade de perfis com a capacidade de angariar votos figura como um dos principais desafios do momento.

Líder nas pesquisas, o deputado estadual Antônio Gomide já adiantou que buscará o nome para compor sua chapa fora do Partido dos Trabalhadores (PT).

Márcio Corrêa, após a mudança do MDB para o PL, deve deixar a indicação sob responsabilidade de sua antiga sigla. O vereador Leandro Ribeiro (MDB), que inicialmente pleiteava a vaga pelo PP, ingressou no MDB com essa finalidade, mas enfrenta resistências.

Eerizânia Freitas (UB), lançada à disputa pelo atual prefeito Roberto Naves (Republicanos), declarou em entrevista ao jornal Opção no último final de semana que “um empresário católico seria o vice dos sonhos”.

Outros pré-candidatos estabelecidos, como Hélio Lopes (PSDB), Lisieux Borges (PSB), Mariane Stival (PDT), Eugênio Lourenço Dias (PSOL) e José de Lima (PMB), têm realizado consultas internas em seus partidos e dialogado com lideranças para encontrar o perfil ideal.

A expectativa é que a definição dos nomes para compor as chapas se consolide a partir de maio, à medida que as negociações avançam e as alianças se firmem.

Câmara vai entregar cópia do orçamento da Prefeitura para todos os postulantes

O presidente Domingos Paula (PDT) anunciou que irá distribuir a todos os postulantes, em nome do Legislativo, uma cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que servirá como guia para o orçamento municipal de 2025. O texto encontra-se em processo de tramitação na Casa Legislativa. Além disso, Dominguinhos está na expectativa da visita de todos os pré-candidatos para compartilharem com os vereadores suas propostas para a cidade.

Pré-candidatos em Goiânia aguardam ansiosamente resultado das próximas pesquisas

Com o cenário mais afunilado, os principais pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia aguardam ansiosamente a divulgação das próximas pesquisas para avaliar os efeitos das recentes movimentações políticas. Eles buscam confirmar se os dados refletem consistentemente as análises internas já realizadas. Há relatos de que um dos pré-candidatos foi surpreendido negativamente por um dos resultados obtidos em uma dessas sondagens.

Prefeitura de Anápolis rebate Conselho Regional de Biblioteconomia

Em resposta à denúncia do Conselho Regional de Biblioteconomia à Rápidas, a Prefeitura de Anápolis enviou uma nota na qual contesta a descrição da situação na Biblioteca Municipal Zeca Batista. Abaixo, reproduzimos a declaração na íntegra:

“A Prefeitura de Anápolis esclarece que o Centro Municipal de Atendimento à Diversidade (Cemad) dispõe de uma seção de livros em Braille, localizada na Biblioteca Municipal Zeca Batista. Esses materiais, que abrangem mais de 300 títulos literários e pedagógicos, constituem parte do amplo acervo de recursos didático-pedagógicos utilizados pelos alunos. Além disso, a Prefeitura promove uma campanha anual e contínua de arrecadação para ampliar tanto o acervo físico quanto o digital.

É importante ressaltar que a Biblioteca Municipal Zeca Batista conta com a presença de uma bibliotecária profissional, graduada em Biblioteconomia, que desempenha suas funções regularmente.”

Mantida condenação dos envolvidos na morte de Valério Luiz

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), de forma unânime, reiterou nesta terça-feira (23) a sentença proferida em novembro de 2022 pelo júri popular, condenando Marcus Vinícius Pereira Xavier, Urbano de Carvalho Malta, Ademá Figuerêdo Aguiar Filho e Maurício Borges Sampaio pelo assassinato do jornalista Valério Luiz de Oliveira.

A defesa de Maurício Sampaio, ex-cartorário envolvido no caso, declarou que irá examinar a possibilidade de interpor embargo de declaração e recursos. Por outro lado, o assistente de acusação, Valério Luiz Filho, filho do cronista esportivo falecido, planeja solicitar a execução imediata da pena.

Nota 10

Para a equipe do Corpo de Bombeiros em Luziânia pelo rápido e eficaz atendimento prestado a uma situação de emergência nesta terça-feira (23). Utilizando técnicas precisas de salvamento, os militares conseguiram expandir a grade de um portão, liberando a cabeça de uma criança de apenas 1 ano, que havia ficado presa ao tentar passar. A ação foi realizada com tranquilidade e profissionalismo, resultando na saída da menina sem nenhum ferimento.

Nota Zero

Para a Triunfo Concebra, que deixou de atualizar em tempo real no X (antigo Twitter) as ocorrências na BR-153, em Goiás. Era um dos principais canais de informação para motoristas que pegam diariamente a estrada, principalmente sentido Anápolis-Goiânia.

*Colaborou Denilson Boaventura