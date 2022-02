Pago anualmente aos trabalhadores que atuam de carteira assinada, o valor do PIS/Pasep será em dobro para algumas pessoas. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), 154 mil trabalhadores vão receber o PIS/Pasep em dobro neste ano.

O pagamento atual será referente ao ano de 2020. Entretanto, existem alguns trabalhadores vão receber valores pendentes referente ao ano de 2019. Ou seja, uma parcela da população receberá duas parcelas do PIS/Pasep.

De acordo com o MTPS, o depósito será feito pois alguns pagamentos “tiveram erro no processamento do abono salarial ano base 2019”.

Mais de 150 mil pessoas vão receber o PIS/Pasep em dobro neste ano; veja como consultar

O Programa de Integração Social (PIS) é pago aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), como o próprio nome indica, é pago aos trabalhadores da iniciativa pública.

É necessário cumprir alguns pré-requisitos para ter acesso ao benefício, dentre eles: estar inscrito há pelo menos cinco anos no programa e ter trabalhado ao menos 30 dias de carteira assinada no ano de referência do pagamento.

Para saber se está inscrito no programa é preciso acessar o aplicativo “Caixa Trabalhador“, ir até uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) ou ligar para o telefone 0800 726 0207.

Conforme o número de dias trabalhados aumenta, o valor a receber também é acrescido. O pagamento do benefício em 2019 variou entre R$ 92, para quem trabalhou 30 dias e R$ 1.100, para o trabalhador que atuou por 12 meses.

O valor do PIS/Pasep referente ao ano de 2019 será depositado automaticamente na conta poupança digital da Caixa, portanto não é necessário ficar preocupado se o pagamento será ou não realizado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!