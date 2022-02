Etanol volta a ser mais vantajoso que gasolina para motoristas de Goiânia e Anápolis

Condutores goianienses mais atentos e preocupados com o bolso já devem ter observado que o etanol, depois de um bom período deixado de lado, voltou a ser vantajoso no momento de abastecer.

Ao Portal 6, o presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar do Estado de Goiás (SIFAEG), André Rocha, explicou que a queda no preço do produto da cana-de-açúcar nesse momento de entressafra é algo que foge do esperado.

“Mesmo com uma redução do estoque nas usinas, a demanda por etanol também diminuiu. O natural seria que estivesse subindo, mas não foi o que aconteceu, já que os motoristas ainda não voltaram a consumir o produto”.

Apesar do momento atual ser otimista, André alertou que ainda é difícil dizer se essa tendência vai se manter no decorrer de 2022.

“Isso depende da flutuação do preço da gasolina, que depende de fatores como o valor internacional do barril de petróleo, a desvalorização do câmbio do Real, geopolítica, como agora essa tensão entre Rússia e Ucrânia, se a próxima safra vai render bem. Ainda é cedo para dizer se vai se manter assim ou vai aumentar.”

Levantamento

O Portal 6 levantou o preço de três postos de combustíveis de Goiânia, pelo aplicativo EON, para verificar qual o percentual de valores entre um e outro – já que a diferença deve ficar abaixo de 70% para o etanol se sobressair.

No Super Posto Goiânia, localizado ao lado da Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, Centro da capital, o litro do etanol está em R$ 4,449, enquanto a gasolina está em R$ 6,799. Desse modo, o item vale 65% do derivado do petróleo.

Já no Jardim Goiás, no Posto Flamboyant, o litro da gasolina está a R$ 6,57, enquanto o etanol é comercializado por R$ 4,52, o que representa 68% do preço.

Na avenida T-9, no posto Classe A, localizado no Setor Bueno, o etanol comum está sendo encontrado a 66% do valor da gasolina, visto que o produto sucroalcooleiro é vendido por R$ 4,28, enquanto a gasolina vale R$ 6,48.

Já em Anápolis, o litro da gasolina foi encontrado a R$ 6,49 no Auto Posto Ipanema, no Andracel, enquanto que o etanol está sendo vendido a R$ 4,09 – uma diferença de 63%.

No Bairro Jundiaí, a Rede Tiradentes, está comercializando a gasolina a R$ 6,59 e o etanol a R$ 4,49 – dando 68%. Os dados de Anápolis são da Agência Nacional de Petróleo (ANP).