Saiba como será o carnaval pandêmico em Pirenópolis, Caldas Novas e Alto Paraíso

Das três principais cidades turísticas que anunciaram decreto de restrição para o Carnaval em 2022, somente uma consegue colorir um panorama fidedigno do cenário que o turista irá encontrar no feriado: Caldas Novas – cujo índice de taxa de ocupação está no limite do permitido, 75%.

Nas demais, Pirenópolis e Alto Paraíso, a depender da ausência de informações dos agentes públicos, os frequentadores vão tomar a decisão no escuro.

A prefeitura de Caldas Novas informou que espera milhares de pessoas durante a data e foi criada uma força-tarefa para garantir a segurança delas, além de garantir o cumprimento das medidas sanitárias.

“Tivemos uma diminuição nos casos ativos de Covid-19, que apesar de altos, estão estáveis. Nós tomamos medidas importantes na saúde, como a reativação do Hospital de Retaguarda para funcionamento 24 horas”, disse o prefeito Kleber Marra (Republicanos).

A previsão do secretário de Turismo do município, Daniel Ribas, é de receber 100% do público que é permitido atualmente, ou seja, 75% da ocupação total dos estabelecimentos, bares, restaurantes, e hospedagens.

Já em Pirenópolis, a resposta do presidente do Conselho de Turismo de Pirenópolis, Danilo Matos, vai no caminho contrário.

“Acredito pela procura, que a cidade não estará lotada. Estamos preparados para um carnaval bem tranquilo, próprio pra quem quer aproveitar a cidade e seus atrativos”, comentou.

Entretanto, há praticamente uma semana do feriado prolongado, não informou a taxa de ocupação dos estabelecimentos de hotelaria e a média de preços que estavam sendo oferecidos para as diárias.

O Portal 6 também buscou informações semelhantes, entre os 17 e 18 de fevereiro, com representantes do setor de Turismo em Alto Paraíso, no Nordeste do estado, mas não houve retorno às tentativas de contato.