Wesley Safadão é atração confirmada no Bloquinho do Mada, em Goiânia

Mesmo com o cancelamento do Carnaval de rua, Goiânia ainda terá atrações para curtir com os amigos.

O projeto Puxadinho trará no próximo sábado (19) o “Bloquinho do Mada”, tendo como show principal de Wesley Safadão.

Além dele, também estão confirmados os DJs Wam Baster e DiFelippo e o sertanejo Jefferson Moraes.

O evento acontecerá em frente ao shopping Passeio das Águas a partir das 16h.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos online pelo site Ticketou ou nas lojas Bahrem, Madalena, Riquinho Store, Navalhett e Assixt.

Seguindo os protocolos sanitários de combate a Covid-19, é necessário apresentar na portão de entrada o cartão de vacinação completo, com pelo menos duas doses ou dose única, ou teste negativo contra a doença.

O uso de máscara no local também é obrigatório.