O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou a tabela de pagamento do 13º salário em 2022. O benefício do INSS será pago em duas parcelas em 2022.

Os beneficiários serão aqueles que receberam nos últimos 12 meses auxílios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

As datas de pagamento foram regulamentadas em junho de 2020. A primeira parcela está prevista para ser paga entre agosto e setembro. Já a segunda de novembro a dezembro.

No total, 36 milhões de segurados receberão o pagamento do 13º.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que existem datas de pagamento diferentes para quem recebe até 01 salário mínimo e para quem recebe um valor acima.

13º do INSS será pago em duas parcelas em 2022; veja as datas que você vai receber

O início do pagamento para os beneficiários que recebem até um salário mínimo está datado para o dia 25 de agosto. É necessário ter o benefício final terminado em 01.

Já aqueles cujo o final do benefício terminam em 02, o pagamento será no dia 26 de agosto. Aqueles com final 03 recebem no dia 29 de agosto.

Nos dias 30 e 31 de agosto é a vez dos beneficiários cujo final terminam em 04 e 05, respectivamente.

No dia 1º de setembro o benefício será pago aos beneficiários cujo final terminam em 06. No dia seguinte, ou seja, 02 de setembro, o final 07 que receberá o pagamento.

Nos dias 05 e 06 de setembro, quem receberá são aqueles que possuem o final do benefício com final 08 e 09, respectivamente.

Por fim, os beneficiários com final do benefício em 0 receberão no dia 08 de setembro.

Confira as datas de pagamento da segunda parcela para quem recebe até um salário mínimo:

A segunda parcela do pagamento para os beneficiários que recebem até um salário mínimo está datado para o dia 24 de novembro. É necessário ter o benefício final terminado em 01.

Já aqueles cujo o final do benefício terminam em 02, o pagamento será no dia 25 de novembro. Aqueles com final 03 recebem no dia 28 de novembro.

Nos dias 29 e 30 de novembro é a vez dos beneficiários cujo final terminam em 04 e 05, respectivamente.

No dia 1º de dezembro o benefício será pago aos beneficiários cujo final terminam em 06. No dia seguinte, ou seja, 02 de dezembro, o final 07 que receberá o pagamento.

Nos dias 05 e 06 de dezembro, quem receberá são aqueles que possuem o final do benefício com final 08 e 09, respectivamente.

Por fim, os beneficiários com final do benefício em 0 receberão no dia 07 de dezembro.

Confira as datas de pagamento da primeira parcela para quem recebe mais de um salário mínimo:

Os beneficiários com final em 01 e 06 receberão no dia 1º de setembro. Enquanto que aqueles com final 02 e 07 no dia 02 de setembro.

O pagamento para os finais 03 e 08 será no dia 03 de setembro, já para os com final 04 e 09 no dia 06 de setembro.

Por fim, o pagamento para os finais 05 e 00 será realizado no dia 08 de setembro.

Confira as datas de pagamento da segunda parcela para quem recebe mais de um salário mínimo:

O pagamento da segunda parcela está previsto para o dia 1º de dezembro para aqueles com final 01 e 06.

No dia 02 de dezembro será a vez dos beneficiários com final em 02 e 07. Os com final 03 e 08 receberão no dia 05 de dezembro.

Os beneficiários com final 04 e 09 receberão no dia 06 de dezembro. Por fim, o pagamento aos finais 05 e 00 será no dia 07 de dezembro.

