É aposentado pelo INSS? Veja quando você vai receber o 13º em 2022

A título de curiosidade, nos últimos dois anos, o Governo Federal antecipou o calendário de pagamentos do 13º salário para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por isso, se você é aposentado pelo INSS e quer saber mais sobre o 13º em 2022, vamos te ajudar. Acompanhe!

Primeiramente, desde 2020, por conta da pandemia da Covid-19, o pagamento do 13º salário ganhou novas datas. Assim (só para relembrar), a primeira parcela vem em agosto e a segunda no mês de novembro.

Ademais, outra coisa que não podemos esquecer é que as duas parcelas ocorrem de forma igual ao pagamento mensal da previdência. Logo, isso significa que os segurados que recebem um salário mínimo são prioridade. Além disso, os que recebem um valor superior ficam em segundo plano!

Aposentado pelo INSS: Calendário de pagamentos do 13º salário em 2022:

Para quem ganha um salário mínimo:

Primeiramente, o benefício final terminado em 1 e 2 recebem em 25 e 26 de agosto (primeira parcela), e 24 e 25 de novembro (segunda);

Posteriormente, para quem tem o benefício final encerrado em 3 e 4 receberá em 29 e 30 de agosto (primeira parcela), e 28 e 29 de novembro (segunda);

Disso, o benefício final terminado em 5 e 6 recebem em 31 de agosto e 1º de setembro (primeira parcela), e 30 de novembro e 1º e dezembro (segunda);

Já para quem tem o benefício final encerrado em 7 e 8 receberá em 02 e 05 de setembro (primeira parcela), e 2 e 5 de dezembro (segunda);

Por fim, benefício final terminado em 9 e 0 recebem o 13º salário INSS 2022 em 06 e 08 de setembro (primeira parcela), e 6 e 7 de dezembro (segunda).

Para quem ganha acima de um salário mínimo:

Primeiramente, o benefício final terminado em 1 e 6 recebem em 01 de setembro (primeira parcela), e 01 de dezembro (segunda);

Posteriormente, para quem tem o benefício final encerrado em 2 e 7 receberá em 02 de setembro (primeira parcela), e 02 de dezembro (segunda);

Disso, o benefício final terminado em 3 e 8 recebem em 05 de setembro (primeira parcela), e 06 de dezembro (segunda);

Já para quem tem o benefício final encerrado em 4 e 9 receberá 06 de setembro (primeira parcela), e 06 de dezembro (segunda);

Por fim, benefício final terminado em 5 e 0 recebem o 13º salário INSS 2022 em 08 de setembro (primeira parcela), 07 de dezembro (segunda).

Quem tem direito ao 13º salário?

Por fim, tem direito ao benefício extra pessoas seguradas que ganham, aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença. Além disso, inclui auxílio-acidente e auxílio-reclusão.

