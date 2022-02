Diferentemente dos Stories do Instagram, o Status do WhatsApp pode ser usado para expressar mais nossos sentimentos, além de atingir pessoas mais específicas que são nossos contatos do celular. Bom, além disso, muita gente aproveita a ferramenta para compartilhar frases motivacionais ou aquela indireta para o crush. Por isso, veja 20 mensagens inspiradoras para compartilhar no WhatsApp.

20 mensagens inspiradoras para compartilhar no WhatsApp:

1. “A criatividade é a inteligência se divertindo.”

2. “Que o vento leve o necessário e me traga o suficiente.”

3. “Acreditar em você já é metade do caminho.”

4. “Não existe caminho novo, existe um novo jeito de caminhar.”

5. “Clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia e honestidade como religião.”

6. “Viver não é esperar a tempestade passar. É aprender a dançar na chuva.”

7. “Se você esperar estar pronto, vai esperar para sempre.”

8. “Viva o hoje, pois o ontem já se foi e o amanhã talvez não venha.”

9. “Duvide do que vem fácil. E não desista do que é difícil.”

10.“Faça todo o bem que puder, usando todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, para todas as pessoas que puder, durante o maior tempo que puder.”

11. “Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los.”

12. “Nunca deixa de lutar por medo de errar ou de se machucar. As feridas com o tempo se curam, mas as oportunidades não voltam.”

13. “Um coração inspirado é mais forte que uma mente trabalhada.”

14. “Seja o vento que espalha a mudança.”

15. “Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados.”

16. “Minha inspiração é um lindo pôr do sol ao lado da companhia perfeita.”

17. “Não aguarde o momento certo ou a inspiração; todos os sonhos dependem do seu esforço!”

18. “Viva a vida intensamente e seja a sua própria inspiração!”

19. “Aproveite as pequenas coisas.”

20. “Seja quem você é, não quem o mundo deseja que você seja.”