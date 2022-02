Garota é presa no terminal Novo Mundo após matar sobrinho do ex-namorado com tiro

Uma jovem de 20 anos foi presa na manhã desde sábado (19) no Terminal Novo Mundo, em Goiânia, enquanto tentava fugir após assassinar o sobrinho do ex-namorado.

Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime. Segundo o tio da vítima, ele acordou com o som do disparo dentro da residência e se deparou com o corpo do jovem de 20 anos e a autora ainda no local, com a arma de fogo.

O homem, de 35 anos, tentou segurar a garota na porta, mas populares que passarem nas intermediações começaram a agredi-lo, achando que ele estava agredindo a moça.

Ela fugiu e chegou até ao terminal de ônibus, sendo perseguida por outras pessoas que tentavam contê-la. Após a Polícia Militar ser acionada, a jovem foi detida e presa pelos agentes de patrulha.

A garota ainda apresentava cortes nos pulsos, aparentemente auto-infligidos, além de lesões nas costas, pés e joelhos.

O óbito do garoto de 20 anos foi constatado na residência do tio. O homem de 35 anos foi levado para a Central de Flagrantes, mas após sentir mal-estar, precisou ser encaminhado ao socorro médico.