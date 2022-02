Vídeo polêmico mostra vizinha de prédio pedindo para influencer não ficar só de cueca no apartamento

Um criador de conteúdo digital tem dado o que falar nas redes sociais após ser vítima de uma confusão envolvendo uma vizinha e uma cueca.

Sim! A vizinha do prédio da frente decidiu bater na porta de Liversonn, por duas vezes, para pedir que o jovem não andasse de cueca dentro do próprio apartamento.

A justificativa da mulher era que estaria incomodando a visão dela e o ato seria muito desrespeitoso. Em defesa, a moça também alegou que mais pessoas estavam indignadas com o rapaz polêmico.

“Você não tem uma pilha de pratos sujos pra lavar não?”, disse o influencer, informando ainda que o que a vizinha vê é de responsabilidade dela e que, dentro do próprio apartamento, é ele quem dita as regras.

Insistente, a moradora pediu para que ele tivesse mais respeito e, pelo menos, fechasse a cortina para poupar a visão da comunidade ao redor.

O pedido foi mais uma vez negado com autoridade. Liversonn fez questão de reforçar que, caso continuem com as reclamações, passará andar totalmente nú.

A vizinha apela, como é possível ouvir nas cenas gravadas, e diz que tentará entrar com um processo contra o criador de conteúdo, mas a resposta dele de imeadiato foi “seja menos fofoqueira e vai cuidar da sua vida”.

O vídeo é encerrado, mas a repercussão foi nacional e até mesmo advogados se pronunciaram com a causa.

De acordo com os profissionais, o ‘morador pelado’ está ‘dentro dos direitos’ e não precisa se intimidar com as ameaças, tendo em vista que a forma que o influencer se veste dentro da propriedade só diz respeito a ele.

Veja a cena: