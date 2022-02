Apesar de trazerem a fama de durões e inimigos do romance, existem alguns signos que são fechados para relacionamentos e acabarão tendo uma grande surpresa neste ano.

Os eclipses do primeiro semestre poderão surtir fortes efeitos no campo amoroso para esses compositores do zodíaco.

Mas calma! Isso não quer dizer que o amor da sua vida aparecerá a qualquer momento prometendo casamento e eternidade. Será mais uma aventura apaixonante.

Muitos frios na barriga e diversão são as promessas dos astros, talvez possa durar sim, mas isso dependerá mais de você do que do zodíaco. Confira!

3 signos que são fechados para relacionamentos, mas que terão uma grande surpresa no amor:

1. Gêmeos

Apesar de 2022 ser um ano voltado para o autoconhecimento e campo profissional em ascensão, os geminianos poderão cair de frente para uma deliciosa paixão.

Ainda neste primeiro semestre poderão ser surpreendidos com um ‘date’ inusitado, tendo o coração amolecido pelo parceiro.

Não se prenda nos rótulos e se permita conhecer o novo. A dica é: ouça mais e analise melhor as pessoas.

2. Leão

Esse ano será de muitas mudanças para os leoninos durões: muito aprendizado e bolhas estouradas.

A forma confortável e individualista que o leonino costuma enxergar as relações será quebrada com a chegada de uma nova paixão – muito provavelmente efêmera.

Isso não quer dizer que você deva evitar e correr para ‘não se machucar’. Afinal, será extremamente fundamental para o seu amadurecimento afetivo e vital.

Seja mais flexível e traga os pés para o chão.

3. Capricórnio

Com as oscilações tragas pelo Urano em Touro, o campo romântico dos capricornianos não tem sido dos melhores, e se estiver na esperança de namorar o grande amor da sua vida, acalme esse coração!

O ano de 2022 será mais aventureiro e se prepare para viver um romance de tirar o fôlego.

Esqueça as preocupações com a razão e o politicamente correto neste tempo e se permita viver as oportunidades atrativas que aparecem!

Uma grande surpresa te espera e a recomendação do horóscopo é clara: se aventure!

