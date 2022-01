Entre os signos mais egoístas que do zodíaco estão quatro integrantes dos elementos fogo e ar, que carregam naturalmente personalidades mais fortes.

Já os signos de água e terra agem com mais cautela, são mais emocionais e prezam pelo bem estar do outro com maior intensidade.

Mas neste ano de 2022, quatro signos astrológicos abandonarão a postura de egoísta e se entregarão para as novas chances de felicidade. Acompanha aí!

4 signos que vão deixar o egoísmo para trás e buscar a felicidade em 2022:

1. Aquário

O top 1 no pódio de egoístas é claro que está os aquarianos.

Este signo tem um poder de frieza incalculável mas a solidão excessiva pode acabar se tornando um trauma e um grande problema.

De acordo com o horóscopo de 2022, os aquarianos estarão abandonando parte do egoísmo nato para dar novas chances à felicidade, principalmente no campo profissional.

Trabalhar em equipe não é o forte deles, mas será necessário para um grande passo ser concluído.

2. Leão

Os leoninos são excelentes em priorizar somente eles em vários âmbitos da vida. Isso, pelo excesso de autoconfiança, amor próprio e autossuficiência.

No entanto, o ano de 2022 será de muitas provações para este signo, principalmente do campo profissional.

Exigências para dar uma alavancada na carreira serão impostas e será essencial abandonar o orgulho e o egoísmo para subir os degraus do sucesso.

Não tente fazer tudo sozinho, centralizando o mundo nas mãos. Aprenda a ser mais humilde e dividir as funcionalidades.

3. Áries

Os arianos, por serem os primeiros do zodíaco, também não toleram a ideia de assumirem segundo lugar, independente da situação.

Lutam com todas as forças pelos objetivos e não costumam ter o perfil muito empático.

Mas este ano será de mudanças, de autoconhecimento e reavaliação de comportamento.

Se prepare para passar um tempo com os familiares e cultivar laços mais fortes.

4. Virgem

Donos da verdades e das próprias leis, os virginianos não costumam ser muito flexíveis, acarretando no título de egoístas.

O horóscopo informou as previsões para este signo em 2022 e entre elas, a forma de expressão promete ganhar um gás.

Isso será excelente! Devem aprender a dar mais visibilidade para os resultados de seus projetos. Porém, é válido lembrar que os detalhes são importantes, mas não são tudo.

Deixe um pouco de lado a necessidade da razão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!