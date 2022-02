Força Aérea Brasileira abre mais de 150 vagas para profissionais de nível superior

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou seis editais para os exames de admissão ao curso de Médicos, de Dentistas e de Farmacêuticos, além dos Estágios de Adaptação de Engenheiros, de Capelães e do Quadro de Apoio.

As inscrições serão abertas nessa segunda-feira (21) e seguem até a data de 13 de março no site do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Ao todo são 159 vagas e para se inscrever o interessado deve pagar R$ 130 de taxa de inscrição.

Os processos seletivos são compostos de provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático-oral (somente para médicos, dentistas e farmacêuticos), procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.

A previsão para o início das provas escritas á para o dia 12 de junho de 2022. Caso seja aprovado, o candidato fará estágio no município de Lagoa Santa (MG) por aproximadamente 17 semanas.

Para acessar os editais e se inscrever, clique aqui.