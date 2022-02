Homem mata outro a facadas após ser humilhado em Luziânia

Um homem de 42 anos foi esfaqueado e morto na tarde do último sábado (19), em Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que após desferir os golpes de faca, o autor, de 31 anos, foi embora do local, mas foi capturado pela Polícia Militar (PM) na porta do condomínio onde morava.

Ao ser questionado a motivação do crime, disse que foi humilhado pela vítima na frente das pessoas e que não estava arrependido.

Inclusive, a arma utilizada para cometer o homicídio foi encontrada na casa da esposa do primo do suposto autor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas nada pôde fazer a não ser confirmar o óbito da vitima.