Corpo de jogador de futebol desaparecido há 2 meses é encontrado decapitado

Atleta, de 27 anos, não era visto desde o dia 08 de abril e foi identificado apenas após teste de DNA

Augusto Araújo - 12 de junho de 2024

Thavisson Mendes da Silva desapareceu no dia 08 de abril. (Foto: Arquivo pessoal)

Mais de dois meses após o desaparecimento do jogador Thavisson Mendes da Silva, de 27 anos, a Polícia Civil de Novo Gama, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), confirmou que o corpo do atleta foi encontrado decapitado em uma mata de Valparaíso de Goiás.

Conforme o delegado Taylor do Nascimento Brito, responsável pela investigação do caso, a vítima tinha sido localizada no final do mês de maio.

Ela estava no Bairro Marajó, região de Valparaíso que faz divisa com Novo Gama, o que levantou suspeitas de que aquele poderia ser o jogador.

Assim, familiares de Thavisson foram chamados até o Instituto Médico Legal (IML) para entregar material genético que possibilitasse o reconhecimento por meio do teste de DNA.

Nesta quarta-feira (12), o resultado da testagem foi emitido, atestando que, de fato, se tratava do atleta desaparecido.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) continuará investigando o caso para identificar a autoria do crime.

Relembre o caso

Thavisson desapareceu no dia 08 de abril, após sair de uma confraternização do Vila União Futebol Clube – time amador do Entorno do DF.

O último contato dele foi por volta das 21h30, quando disse à esposa que estava voltando para casa. No entanto, ele nunca mais apareceu.

Câmeras de segurança registraram o jogador em uma moto, duas ruas acima da casa dele. Na ocasião, ele estava sendo ajudado por um homem a empurrar o veículo, para que “pegasse no tranco”.

Conforme o Correio Braziliense, a carteira do atleta foi encontrada um dia depois do desaparecimento, em uma chácara localizada no Setor Araguaias, no Novo Gama.

O pertence teria sido jogado no imóvel por um homem, não identificado, que pulou o muro da residência e caminhou pelo quintal.

No dia 10 de abril, a moto do jogador também foi localizada no Vale das Andorinhas, uma área de mata da região, a cerca de 12 km de onde ocorreu a confraternização do time.