Assassinato de idoso cometido pelo filho empresário em Anápolis poderia ter sido evitado

Na data do crime, Lázaro chegou a ser encaminhado às pressas para o Hospital Municipal de Porangatu, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos

Isabella Valverde - 09 de junho de 2024

Crime ocorreu em Porangatu. (Foto: Reprodução)

Conforme documentos obtidos pelo Portal 6, neste domingo (09), o brutal assassinato de Lázaro Hipólito de Oliveira, de 81 anos, cometido pelo próprio filho, o empresário de Anápolis Welington Hipólito de Oliveira, de 50, poderia ter sido evitado.

O crime cruel ocorreu na última sexta-feira (07), em Porangatu, quando Welington pegou uma espingarda e disparou contra o idoso durante uma discussão.

Lázaro chegou a ser encaminhado às pressas para o Hospital Municipal de Porangatu, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos.

Logo após cometer o crime, o empresário, que é proprietário de uma casa de carnes no Bairro Jundiaí, em Anápolis, fugiu. No entanto, a tragédia poderia ter sido evitada.

Acontece que o pai tinha medida protetiva contra o filho, desde que foi agredido pelo mesmo ainda em fevereiro deste ano.

Assim, conforme o Termo de Solicitação de Medidas Protetivas de Urgência a Pessoa Idosa, Welington não poderia mais se aproximar do pai.

Ainda de acordo com o documento, a relação entre ambos era conturbada por conta de conflitos frequentes em relação ao patrimônio do idoso.

Isso porque o filho havia construído uma casa na fazenda do pai sem autorização, exigindo então uma indenização pela “benfeitoria”. O empresário ainda tinha o desejo de construir um pesque-pague no local, mas não teve o pedido acatado.

Então, no dia 11 de fevereiro, quando Lázaro recusou a construção, Welington partiu para cima dele, o jogando no chão e o agredindo com um murro.

Na época, o pai não quis representar criminalmente contra o filho, mas temendo pela vida, solicitou uma medida protetiva.

No dia 07 de junho, no entanto, mesmo com a medida, Lázaro foi brutalmente assassinado.