Cães farejadores de Goiás indicam local onde há possível vítima de desabamento em Petrópolis

Os cães farejadores do Corpo de Bombeiros de Goiás que auxiliam em Petrópolis, no Rio de Janeiro, localizaram dois pontos que podem indicar a presença de corpos.

De acordo com o Capitão Higor Mendonça, que chefia as equipes de busca no local, os animais já conseguiram encontrar uma pessoa que, de acordo com familiares, é do sexo masculino.

Entretanto, por conta da alto volume de terra e umidade, os cães não conseguiram identificar odores para especificar se ela está viva ou morta.

A partir de agora, com o local apontado pelos animais especializados, as equipes irão trabalhar para retirar a terra.

O Corpo de Bombeiros de Goiás está em Petropolis desde sábado (19) para auxiliar nas buscas.