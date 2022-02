Não podemos negar, nosso país é um mix de pluralidade. Logo, é gente alta, magra, gordinha, baixa, gente loira, morena, ruiva… São tantas opções que ficaríamos aqui uma eternidade citando. Mas uma característica se destaca. Por isso, hoje listamos algumas vantagens de namorar alguém baixinho. Você vai se amarrar!

6 provas de que namorar alguém baixinho é a melhor escolha da vida:

1. As fotos de casal ficam perfeitas

Primeiramente, quando falamos de relacionamento, já vem em nossa mente as fotos nas redes sociais, não é mesmo? Pois bem, se seu crush for baixinho, você tirou uma sorte grande, as fotos ficarão magníficas!

2. Abraçar um baixinho é delicioso

Já percebeu que quando se abraça alguém menor que a gente, o abraço fica encaixado? Ok, agora melhor ainda é sempre ter um abraço assim ao namorar alguém baixinho. Aliás, esse abraço tem até nome: de urso.

3. Pode usar salto a vontade

Essa vantagem é para quem é o baixinho da relação. Isso porque, se ser companheiro/companheira for alto, dá para usar e abusar do salto alto. Inclusive, não chama tanto atenção.

4. A altura esconde a idade

Basicamente, nosso cérebro tem uma mania de associar a idade com altura. Logo, se você for baixinho, sempre vai aparentar ser mais novo e, consequentemente, vai deixar seu namoro com cara de jovem.

5. Os baixinhos tem personalidade forte

Quem é que não acha os baixinhos mais marrentos? Pois é, você nunca achou errado, porque eles são mesmo! Em resumo, essas pessoas são cheias de opinião, decididas e muito fortes.

6. Ótima companhia para dormir de conchinha

Por fim, se seu amado for baixinho, você tirou uma sorte grande. Essencialmente, dormir abraçado deles é uma das melhores coisas do mundo. Afinal, assim como o abraço, a conchinha com um baixinho fica confortável.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!