Briga em bairro de Aparecida termina com homem sendo levado às pressas para o HUGO

Uma discussão ainda com motivação desconhecida terminou com um homem desacordado e com sinais de espancamento na noite desta terça-feira (22), no Bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia.

Tudo aconteceu por volta de 21h30, com dois indivíduos agredindo um terceiro nas proximidades de uma panificadora.

Acionada por vizinhos, a Polícia Militar patrulhou a região e localizou os autores, que são irmãos, em uma residência em frente ao local da briga.

Na delegacia, o rapaz contou que atirou um tijolo na cabeça da vítima ao ver que o irmão estava apanhando.

A vítima foi identificada como Ozias Carlitos da Silva a partir da tornozeleira eletrônica.

Ele foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).

Os irmãos foram presos por lesão corporal grave.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de imprensa da unidade de saúde para saber o estado de saúde, mas ainda não obteve retorno.