Incêndio misterioso destruiu caminhões de empresa em Niquelândia

Um incêndio registrado em uma empresa de caminhões na madrugada desta quarta-feira (23), assustou os moradores do Bairro Eufralândia, em Niquelândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um caminhão de reciclagem e o fogo logo se alastrou para outro veículo devido ao vazamento de óleo e combustível.

Entretanto, ao ouvir os vizinhos, os militares descobriram que antes do começo do incêndio era possível ouvir barulhos de curto circuito na parte elétrica de um dos veículos.

Além dos caminhões que foram consumidos pelo fogo, outros dois carros da empresa foram atingidos e tiveram avarias.

Apesar das chamas terem se alastrado rapidamente, não havia ninguém no local no momento do ocorrido. A causa do incêndio ainda é desconhecida e só poderá ser elucidada a partir de perícia.

Confira fotos e vídeo do incêndio que atingiu a empresa: