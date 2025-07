Criança morre após ser atacada por cachorro em Itumbiara

Vítima foi encontrada com corte profundo na cabeça e Corpo de Bombeiros foi chamado

Gabriella Pinheiro - 02 de julho de 2025

Criança morre após ser atacada por cachorro. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de idade não revelada e do sexo masculino, morreu nesta quarta-feira (02), após ser atacada por um cachorro no Jardim Liberdade, em Itumbiara.

O caso aconteceu em torno de 13h, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até uma propriedade, localizada na rua Ângelo Ferreira Rocha.

No local, militares encontraram a vítima no chão da área externa de uma casa, com muito sangue e um corte profundo na cabeça, além de diversas marcas na face. Ela faleceu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no endereço. O caso deve ser investigado.

