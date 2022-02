Post racista causa onda de críticas e desaparece de página de empregos em Goiânia

Os seguidores da página “Goiânia Empregos” foram surpreendidos por uma postagem que foi considerada de cunho racista pelos seguidores na noite da última terça-feira (22).

O perfil, com mais de 62 mil seguidores no Instagram, compartilhou uma piada relacionando a não admissão de profissionais em entrevistas de emprego ao tamanho e estilo do cabelo.

A publicação não passou despercebida pelos internautas, que condenaram de forma veemente a ‘brincadeira’ e chegaram a pedir a derrubada do perfil caso a imagem não fosse removida.

Após a repercussão negativa, a página retirou a publicação do ar, mas não se manifestou sobre o assunto até o fechamento dessa matéria.

A postagem foi inspirada em uma entrevista feita pelo programa ‘Encontro’ em 2018 com a influenciadora Yasmin Stevam, que relatou uma experiência que passou na qual não conseguiu um emprego por causa do tamanho do cabelo.