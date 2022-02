Por conta da forma como fomos colonizados, hoje nossa língua possui influência direta de Portugal. Inclusive, quando conversamos com algum português, conseguimos entender muito bem. Todavia, há muitas palavras que no Brasil tem um significado e em Portugal outro totalmente oposto. Veja algumas:

6 palavras que no Brasil tem um significado e em Portugal outro totalmente diferente:

1. Fila

Em primeiro lugar, vamos começar com essa palavra aparentemente inofensiva. Porém, ela pode causar uma situação desconfortável caso você fale em Portugal. Isso porque “fila” no país lusitano quer dizer uma gíria para designar pessoas homossexuais, refere-se a bicha. Mas se liga, no país não significa ser algo preconceituoso ou maldoso.

2. Trem

Em Goiás e em Minas Gerais, “trem” possui o seu significado próprio, além de meio de transporte. Enquanto isso, em Portugal significa comboio.

3. Pão francês

Quando você estiver perambulando pelas ruas lusitanas e se deparar com um português pedindo “seis cacetes” não se assuste! Isso porque aqui isso quer dizer até mesmo um palavrão. Já em Portugal, refere-se ao delicioso e tradicional pão.

3. Canalha

Enquanto aqui no Brasil, referimos ao canalha a alguém sem princípios e desonesto. No português de Portugal, especialmente ao Norte do país, “canalha” significa um grupo de crianças.

4. Geladeira

Por essa você não esperava, mas no país europeu, “geladeira” não se refere a um eletrodoméstico. Basicamente, lá quando querem fazer alusão ao eletrodoméstico, eles dizem frigorífico.

5. Professor particular

No Brasil, quando falamos de um “professor particular”, queremos designar alguém que dá aula particular para determinada matéria, um reforço da escola. Enquanto isso, em Portugal, “professor particular” refere-se a apenas uma explicação.

6. Carro conversível

Por fim, quando você estiver em Portugal e quiser alugar ou comprar um carro conversível, não se assuste. Isso porque a atendente irá te apresentar carros descapotáveis. Diferente, né?

