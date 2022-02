As hemorroidas são uma enfermidade mais comum do que se imagina. Apesar de ser um assunto pouco comentado, pesquisas apontam que metade da população adulta vai passar por algum episódio da doença. Entretanto, nem todos vão precisar de cirurgia.

Mas o que é a hemorroida? São veias inchadas na região do reto e do ânus que provocam desconfortos e sangramentos. Em alguns casos, a inflamação pode se projetar para fora, causando o chamado prolapso. A incidência da doença é muito baixa entre os menores de 20 anos, mas o perigo aumenta no grupo acima dos 40 anos de idade.

Para lhe ajudar a identificar um possível caso do incômodo, preparamos uma lista com seis sinais que apontam que você pode estar padecendo. Assim sendo, ao sentir um destes sintomas ou um conjunto deles, é recomendado procurar um médico para realizar o diagnóstico.

6 sinais que indicam que você pode estar com hemorroidas

1. Dor ao evacuar

Esse é um indício clássico que você está com hemorroida, portanto fique atento quando for ao banheiro e sentir dificuldades para evacuar.

2. Desconforto contínuo no banheiro

Desconforto apenas uma vez não quer dizer nada, entretanto é bom prestar atenção quando esse sintoma for persistente.

3. Coceira

Foi ao banheiro e teve dificuldades para limpar o ânus por conta da dor? A coceira posterior pode apontar a enfermidade, então é bom ligar o sinal de alerta.

4. Liberação de muco

Esse sintoma costuma ocorrer após a limpeza do reto, nele há a sensação de que o local não foi totalmente esvaziado.

5. Presença de sangue no papel higiênico

Ao limpar o ânus após ir ao banheiro, a presença de sangue pode indicar a enfermidade, então é provável que você tenha que se consultar.

6. Sensação de latejamento

Por fim, um dos sintomas da hemorroida é a constante sensação de latejamento na região pode ser um indício. É bom tomar cuidado.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

