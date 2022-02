Roberto comenta aumento que ele e secretários receberam: “todos somos servidores”

Confirmando a informação publicada na seção Rápidas do Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) comentou nesta quinta-feira (24) o aumento de 18% no salário que ele e os secretários municipais receberam.

“Esse aumento é dado para todo mundo que trabalha na Prefeitura”, afirmou, explicando que 10% já foi pago e outros 8% serão computados nas próximas duas folhas de pagamento.

A fala ocorreu durante a prestação de contas na Câmara Municipal, casa que aprovou este percentual. “Todos somos servidores”, justificou Roberto, destacando não foram só os agentes políticos que receberam acréscimos nos salários.

Para o chefe do Executivo, isso faz com que Anápolis seja o município do estado que deu o maior reajuste para os servidores públicos em 2022.

“O maior aumento até agora, que eu vi nas redes sociais e na imprensa, dado por um órgão público em Goiás”, apontou. Roberto disse ainda que todos que trabalham na Prefeitura, independentemente do cargo, têm direito a valorização.