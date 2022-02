Brasileiro que é brasileiro, curte uma boa cervejinha, não é mesmo? Todavia, o consumo exagerado dessa bebida alcoólica pode desencadear muitos problemas, desde vício até cirrose. Bom, mas se você está de saco cheio de só ouvir as desvantagens, hoje você vai se surpreender! Isso porque selecionamos benefícios impressionantes que a cerveja traz, vem com a gente!

Antes de tudo, entenda que não estamos aqui para incentivar o consumo dessa bebida. Apenas temos a intenção de informar. Além disso, os benefícios são oriundos de um consumo moderado.

6 benefícios impressionantes que a cerveja traz para o corpo e pouca gente sabe:

1. Ótimo hidratante depois de atividades físicas

Por essa você esperava, não é mesmo? Basicamente, segundo um estudo espanhol feito na Bélgica, tomar cerveja moderadamente, após a academia ou qualquer outro exercício físico é tão eficiente quanto beber água para reidratar o corpo.

2. Cuida do coração

Sim, é isso mesmo que você entendeu! Resumidamente, a cerveja é uma ótima aliada contra acidentes cardiovasculares. Isso porque a bebida possui efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios das artérias — o que, consequentemente, melhora a pressão arterial, baixa o colesterol ruim (LDL) e aumenta o bom (HDL).

3. Atua na pele

Ok, não é para largar o skincare, mas, sim, a cerveja vai melhorar sua pele. Em suma, a bebida contém antioxidantes que controlam o envelhecimento da pele. Além disso, ela consegue mantê-la firme e reparada.

4. Cuida dos fios

Se cuidar da pele já estava bom, agora imagina dos cabelos. Basicamente, se você deixar cerveja por uns 5 minutos no cabelo, você vai ficar com um brilho nunca visto antes. Isso porque, a bebida é rica em vitamina B e silício, ingredientes atuantes no cabelo.

5. Reduz os riscos de câncer

Bom, se você queria mais um motivo para beber esse final de semana, tá aí! Em suma, o consumo da cerveja é um grande aliado na prevenção de alguns tipos de câncer. Devido, ao xanthohumol, composto químico presente no lúpulo (insumo básico para a produção da bebida).

6. Pode te ajudar na dieta

Por fim, segundo nutricionistas, dá sim para beber uma cerveja sem culpa. Todavia, o problema está no excesso e nos acompanhamentos gordurosos e calóricos. Uma cerveja só possui apenas 130 calorias.

