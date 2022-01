O verão está aí e com ele, além de muito sol, vem as férias e as férias com dias de sol pede uma cerveja gelada, não é mesmo? Agora, já pensou em beber aquela geladinha e preparar petiscos de boteco em sua própria casa? Bom, se você tem uma Airfryer seus problemas acabaram! Por isso, veja agora 6 receitinhas no Youtube de aperitivos para fazer na Airfryer. Acompanhe!

6 aperitivos para fazer na Airfryer e comer tomando cerveja que você precisa aprender

1. Batata Frita



Primeiramente, começamos com esse clássico! Basicamente, as batatas fritas podem ser compradas congeladas e preparadas na fritadeira. Ou, você pode fazer também. Para isso, basta comprar boas batatas e seguir o truque do vídeo a seguir:

2. Linguiça toscana



Em seguida, nosso próximo aperitivo é uma boa linguiça toscana. Além disso, se sua preocupação for como ela vai ficar depois de frita sem óleo, esse vídeo vai te ensinar. Logo, veja como preparar linguiça toscana suculenta na máquina:

3. Dadinho de tapioca



Que delícia! No geral, os dadinhos também podem ser comprados prontos e congelados. Porém, se você quiser preparar em casa e garantir o estoque, vai ver que é muito mais fácil que se imagina. Assista:

4. Torresmo



Mas é claro que não íamos deixar o torresmo de fora da nossa lista, né? Bom, essa preparação sempre pareceu um pouco mais difícil. Todavia, esse vídeo vai te mostrar que é super simples. Aprenda:

5. Frango à passarinho



Ao lado do torresmo, certamente, o frango à passarinho é carro-chefe em qualquer boteco! Logo, ele marcaria presença em nossa lista. Ademais, selecionamos uma receita que garantirá a suculência do seu frango. Veja:

6. Quibe



Por fim, esse último vídeo vai te mostrar como fazer um delicioso quibe na sua casa, sem gastar muito e usando sua fritadeira elétrica. Aliás, um baita aperitivo para acompanhar sua cerveja. Uma delícia!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!