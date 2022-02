Casal será indenizado pela Enel após passar grande constrangimento na festa de casamento em Anápolis

A Enel foi condenada a pagar R$ 7 mil para um casal de Anápolis que teve a festa de casamento marcada por falhas e interrupções de energia elétrica, em dezembro de 2020.

Os recém-casados, se sentindo prejudicados pelos serviços da distribuidora, buscou na Justiça o reparo moral e financeiro. A decisão foi expedida pelo Juiz Gleuton Brito Freire, do 1º Juizado Especial Cível.

“O casal entende que a sentença foi justa pelos danos sofridos, pelos constrangimentos de não terem tido a oportunidade de desfrutar dos serviços que embora prestados não foram usufruídos da forma desejada”, afirmou a advogada do casal, Ryvia de Almeida.

O tão sonhado casamento, foi preparado pelos noivos com todo cuidado e dedicação. Porém, o que parecia um sonho virou pesadelo, pois no momento de servir o jantar, a energia acabou.

Foram 40 longos minutos até que a luz voltasse e, após meia hora, caísse novamente. Nesse vai e volta, no momento de cortar o bolo, todos voltaram a ficar no escuro, causando um grande desconforto para os noivos e convidados, que tiveram de jantar com as lanternas dos celulares ligadas para não ficarem no completo breu.

Além disso, as fotos com os convidados teriam ficado totalmente prejudicadas, e outros serviços pagos, como DJ e a pista de dança, não chegaram a ser utilizados.